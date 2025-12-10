Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Natal chega sempre com a promessa de conforto, luzes cintilantes e, claro, filmes que aquecem a alma. Para alguns, esta época só começa verdadeiramente quando revêm os clássicos que marcaram gerações, para outros, o importante é uma boa história romântica ao som de sinos e neve artificial. Seja qual for o caso, preparou-se uma seleção para todos os gostos, dos nostálgicos aos eternos apaixonados.

Para quem gosta de reviver tradições, é impossível não começar com os dois filmes da saga “Sozinho em Casa”.

"Sozinho em casa. (1990)" - Protagonizado por Macaulay Culkin, acompanha a família McCallister numa azáfama enquanto se prepara para as férias de Natal. No meio do caos, Kevin, um dos mais novos, é acidentalmente deixado para trás. A partir daí seguimos as suas aventuras - desde usar bonecos insufláveis ao som de Rockin’ Around the Christmas Tree até ao icónico “Merry Christmas, ya filthy animal”.

"Sozinho em casa 2 (1992)"- No segundo filme, o mote é semelhante, mas o cenário muda - e como muda. Desta vez, Kevin perde-se… mas para melhor: acaba num hotel de luxo em Nova Iorque. É também neste filme que se cruza com o então rei do reality show e agora presidente dos EUA, Donald Trump, num cameo que ficou para a história.

“A Christmas Carol (2009)” - Baseado no conto intemporal de Charles Dickens, é uma daquelas histórias que ajudam a lembrar o verdadeiro significado do Natal. Ebenezer Scrooge, um avarento de primeira, é visitado pelos espíritos do Passado, Presente e Futuro numa noite que muda a sua vida. Seja em versão animada, clássica ou moderna, a mensagem permanece poderosa: nunca é tarde para mudar.

"O Expresso Polar (2004)"- Um comboio mágico que aparece misteriosamente na noite de Natal? É difícil resistir. Embarca-se numa viagem cheia de maravilha, amizade e autodescoberta. A animação, o ambiente e a música tornam este filme perfeito para ver em família, sobretudo com uma manta e chocolate quente.

"Um rapaz chamado Natal (2021)"- Este filme conta a história da origem do próprio Pai Natal, mas de forma moderna, encantada e cheia de imaginação. Seguimos Nikolas, um rapaz corajoso que parte numa aventura para encontrar o pai e descobre muito mais do que procurava. É uma narrativa que mistura aventura e ternura na dose certa.

"Crónicas de Natal (2018)"- Com um Pai Natal carismático, moderno e cheio de energia, o filme traz um sopro de frescura ao género. Dois irmãos tentam capturar o Pai Natal, mas acabam envolvidos numa aventura épica para salvar o Natal. Renas teimosas, elfos hiperativos e muita ação, é uma escolha perfeita para quem quer algo divertido e leve.

Agora é a vez das histórias de amor e beijos debaixo do azevinho.

"O Amor Acontece (2003)" - Se houvesse um campeonato de filmes românticos de Natal, este levaria o prémio todos os anos. Com múltiplas histórias que se cruzam, desde paixões secretas no escritório até reencontros emocionantes em aeroportos, o filme mostra-nos que o amor está por todo o lado. Entre música, neve, declarações em cartazes e muita ternura britânica, é impossível não entrar no espírito natalício.

"Last Christmas (2019)"- Inspirado pelas música dos Wham! de George Michael, acompanha Kate, uma jovem perdida entre empregos precários, sonhos meio esquecidos e decisões duvidosas. Quando conhece Tom, um homem misteriosamente encantador, a vida dela começa a alinhar-se de formas que nem ela imaginava. É uma comédia romântica doce, com humor leve, neve, luzes… e uma reviravolta que fica na memória.

"O amor não tira férias (2006)"- É uma comédia romântica que se passa durante a época de Natal e acompanha duas mulheres, Iris e Amanda, que decidem trocar de casa para fugir dos problemas amorosos. Enquanto Iris encontra um novo sentido para a vida em Los Angeles, Amanda descobre o charme de uma pequena vila inglesa. O filme combina humor e romance num ambiente natalício , tornando-se uma das opções favoritas para assistir durante o fim de ano.

Por último, para se fazer um pequeno “limpa-palato”:

“Grinch (2000)”- Nesta história a personagem principal é a criatura verde mais mal-disposta do Natal que decide, por pura birra, roubar a festa aos habitantes de Whoville. No entanto, é quando cruza caminho com a pequena Cindy-Lou que o Grinch começa a descobrir que talvez o Natal seja mais do que caixas, laços e luzes.

