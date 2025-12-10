Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O homem doador, saudável e aprovado nos testes de triagem, possui uma mutação no gene TP53, essencial na prevenção do desenvolvimento de células cancerígenas, diz uma reportagem da BBC. A mutação afeta cerca de 20% do seu esperma, mas qualquer criança concebida com esperma portador da mutação terá a alteração em todas as células do corpo. Esta condição é conhecida como síndrome de Li-Fraumeni, com risco de cancro de até 90%, frequentemente na infância.

O esperma foi distribuído por 67 clínicas em países como Dinamarca, Bélgica, Espanha, Alemanha e França. Apesar de não ter sido vendido diretamente no Reino Unido, algumas famílias britânicas que viajaram para tratamento na Dinamarca também foram afetadas e informadas sobre o risco.

Especialistas alertam para falhas na regulamentação internacional sobre o número de vezes que um doador pode ser utilizado, bem como para a impossibilidade de triagem genética que detecte todas as mutações. “Não se pode rastrear tudo, e tornar o esperma completamente seguro é impossível”, disse o professor Allan Pacey, especialista em fertilidade.

A situação destaca a necessidade de limites mais rígidos no uso de doadores e reforça a importância de acompanhamento médico rigoroso para filhos de doadores. Além do risco de saúde, surgem questões sociais e psicológicas complexas: centenas de filhos de um mesmo doador podem enfrentar desafios inesperados ao descobrirem meio-irmãos espalhados por diferentes países.

O Banco Europeu de Esperma garantiu que bloqueou imediatamente o doador após descobrir a mutação e declarou solidariedade às famílias afetadas. Especialistas recomendam que quem tenha utilizado bancos de esperma internacionais contacte a clínica e a autoridade de fertilidade do seu país para avaliação do risco genético.

