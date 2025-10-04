Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O exército israelita recebeu ordens para interromper a sua campanha em Gaza, informou a rádio do exército israelita no sábado, enquanto se preparava para a primeira fase do plano de Donald Trump para terminar a guerra em Gaza e libertar todos os reféns.

Em comunicado, o exército israelita afirmou que recebeu ordens para "antecipar a prontidão" para a primeira parte do plano de Trump. A rádio do exército informou que as operações em Gaza seriam reduzidas ao "mínimo", com as tropas destinadas apenas a realizar ataques defensivos.

As ordens surgiram depois do presidente dos EUA, Donald Trump, ter exigido que Israel parasse de bombardear Gaza na sexta-feira à noite, depois de ter recebido com satisfação a aceitação parcial do Hamas da sua proposta de pôr fim à guerra de quase dois anos em Gaza.

Refira-se que o Hamas concordou em libertar todos os restantes 48 reféns e entregar o poder governativo da Faixa de Gaza, ao mesmo tempo que apelou a negociações sobre outras partes da proposta.

