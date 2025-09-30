Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Rússia declarou hoje o seu apoio ao plano de paz apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pôr fim à guerra em Gaza, em curso desde outubro de 2023.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou esperar que a proposta norte-americana leve a uma solução pacífica para o conflito, acrescentando que Moscovo mantém contactos com todas as partes envolvidas e está disponível para ajudar, embora não tenha recebido qualquer pedido de Washington, de acordo com a Lusa.

O plano, já aceite por Israel e em avaliação pelo Hamas, prevê o fim imediato da guerra, a libertação de reféns e prisioneiros palestinianos, a retirada progressiva das forças israelitas, o desarmamento do movimento islâmico e o envio de uma força internacional de estabilização apoiada por países árabes e pelos EUA. Inclui ainda o envio de ajuda humanitária através da ONU e abre caminho à criação de um Estado palestiniano, excluindo simultaneamente o Hamas da governação de Gaza e a ocupação do território por Israel.

O conflito, iniciado com o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, já provocou cerca de 1.200 mortos e 251 reféns em Israel. Em Gaza, a ofensiva militar israelita causou mais de 66 mil mortos, segundo as autoridades locais, números considerados credíveis pela ONU, que declarou uma situação de fome sem precedentes no Médio Oriente. Israel nega as acusações de genocídio que enfrenta no plano internacional.

