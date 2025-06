Em conversa com os jornalistas antes da partida para a cimeira, Trump disse que Israel “disparou” logo após ter concordado com o acordo. Em relação ao Irão afirmou que as capacidades nucleares do país foram eliminadas e que este nunca conseguirá reconstruir o seu programa nuclear.

"Basicamente, são dois países que estão em guerra há tanto tempo e com tanto esforço que não sabem que raio estão a fazer", disse ainda visivelmente irritado.