Em entrevista à SIC Notícias, Anacoreta Correia explicou que "se é para apurar responsabilidades políticas, elas devem ser apuradas em mim, de forma inequívoca. Ninguém colocou a questão da pessoa que politicamente está envolvida com a Carris, que sou eu”.

Em relação às críticas dirigidas ao atual presidente da Câmara, Carlos Moedas, Correia refere que são feitas com “fins meramente eleitorais”, o que demonstra um “oportunismo inaceitável” num momento em que “ainda corpos na morgue”.

Do seu lado, o atual vice-presidente assinalou que não hesitaria em demitir-se se houvesse qualquer indicação de que houve falhas de índole política.

De recordar que na quarta-feira o Elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou e deixou 16 mortos e 23 feridos, com vítimas identificadas de 11 nacionalidades diferentes.