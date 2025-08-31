Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A hashtag #TrumpDead chegou ao topo das tendências no X, com mais de um milhão de menções em poucas horas, alimentada pela ausência do presidente em aparições públicas desde quarta-feira, quando liderou uma reunião televisiva do seu gabinete. As pesquisas “Trump”, “Trump dead” e “Is Trump dead?” também dominaram o Google durante o dia.

Alguns utilizadores brincaram com. a situação, chegando a sugerir que a morte do presidente tinha sido prevista pela séria de televisão Simpson's.

Os rumores ganharam força depois de declarações do vice-presidente, JD Vance, que numa entrevista disse estar “preparado para assumir” em caso de tragédia, embora tenha reforçado que Trump “goza de excelente saúde”. O facto de a agenda presidencial estar esvaziada durante o fim de semana foi interpretado por muitos como sinal de algo mais grave.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A preocupação com o estado de saúde de Trump, de 79 anos, não é nova: em julho, o presidente foi visto com tornozelos inchados e, noutras ocasiões, com hematomas nas mãos. A Casa Branca atribuiu as marcas a “irritações menores” provocadas pelo contacto constante com apoiantes e pelo uso de aspirina. O médico pessoal, Sean Barbabella, esclareceu ainda que Trump sofre de insuficiência venosa crónica, uma condição comum e não incapacitante.

No sábado, porém, as imagens de Trump sorridente com os netos ao entrar na sua comitiva oficial foram suficientes para desmentir as especulações. O presidente mantém-se ativo também nas redes, publicando regularmente na sua plataforma Truth Social.