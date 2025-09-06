Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o The Guardian, Kayleigh Smith, 36, e William Nelson, 44, estão entre as vítimas mortais do descarrilamento do Elevador da Glória desta quarta-feira.

Smith tirou o curso na Arden School of Theatre, em Manchester, onde Nelson era o diretor de teatro. O The Guardian refere a visita do casal à capital portuguesa após um post na rede social Instagram, horas antes do acidente, com uma fotografia e uma legenda que diz: "Igrejas e castelos, azulejos e elétricos".

Nas redes sociais, a Sociedade Amadora de Drama de Macclesfield, de onde era Smith, recorreu às redes sociais para expressar as suas condolências referindo que "Kayleigh era um importante membro da nossa sociedade, que deu valorosos contributos para o Teatro e para o drama em North West. É um grande perda para todos nós".

"Uma diretora premiada e uma atriz nomeada, foi também vice presidente, membro do secretariado, mas, mais do que tudo, uma amiga que será para sempre recordada. Gostaríamos de enviar as nossas mais sinceras condolências às duas famílias e respeitar a sua privacidade neste momento triste. Os nossos pensamentos estão com elas".