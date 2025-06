Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O Corpo da Guarda Revolucionária (exército ideológico da República Islâmica) tentou realizar um ataque contra cidadãos israelitas em Chipre", escreveu Saar numa mensagem no X, sem dar mais detalhes sobre a tentativa.

"Graças à ação das autoridades de segurança cipriotas, em cooperação com os serviços de segurança israelitas, o ataque foi frustrado", acrescentou.

A uma hora de voo de Tel Aviv, Chipre é um dos destinos favoritos dos turistas israelitas.

Larnaca, onde está localizado o principal aeroporto internacional da República do Chipre, é um dos principais pontos de trânsito da ponte aérea organizada pelas autoridades israelitas para repatriar dezenas de milhares de israelitas bloqueados no exterior após o encerramento do espaço aéreo nacional pelo início da guerra contra o Irão.

As autoridades israelitas e cipriotas anunciaram que frustraram várias tentativas de ataque contra cidadãos israelitas no Chipre nos últimos anos.