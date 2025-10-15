Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O conflito em Gaza registou um desenvolvimento significativo esta semana, com a identificação por Israel dos corpos de três reféns após a entrega de quatro caixões pelo grupo Hamas, diz o The Guardian.

As famílias de Ouriel Baruch, Eitan Levy e Tamir Nimrodi confirmaram através das redes sociais a devolução dos restos mortais, seguindo a confirmação pelo laboratório forense israelita. A identidade do quarto corpo permanece ainda por determinar.

O cessar-fogo, mediado por Trump, possibilitou a libertação dos últimos 20 reféns vivos em troca da libertação de cerca de 2.000 prisioneiros palestinianos, no quadro da primeira fase do acordo. No entanto, a devolução de todos os corpos mortos permanece incompleta, sendo um dos principais pontos de tensão. O Comité Internacional da Cruz Vermelha tem participado na transferência dos restos mortais, num esforço para cumprir os termos do acordo.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, sublinhou a exigência de que o Hamas cumpra os termos do cessar-fogo mediado pelos EUA, que previa a entrega de todos os reféns vivos e mortos até uma data limite já expirada. Netanyahu afirmou que não haverá concessões até que todos os corpos sejam devolvidos.

Enquanto decorre este processo, a passagem de Rafah, na fronteira entre Gaza e o Egito, prepara-se para reabrir e permitir a entrada de ajuda humanitária. Esta decisão surge após Israel ter anunciado, na terça-feira, a redução para metade do fluxo de ajuda devido aos atrasos na devolução dos corpos.

Segundo o canal público israelita Kan, 600 camiões de auxílio, fornecidos por organizações internacionais e doadores privados, serão enviados para Gaza.

A trégua em vigor permitiu ainda a libertação de dezenas de profissionais de saúde detidos durante incursões em hospitais de Gaza. Entre os libertados estão médicos e enfermeiros, embora mais de cem profissionais continuem presos.

