O Iscte vai instalar em Lisboa um novo Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM), em parceria com a Câmara Municipal e a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

A iniciativa resulta da colaboração entre o Iscte e as duas entidades parceiras, sendo que o Iscte assegura os técnicos que irão prestar atendimento aos migrantes, a Câmara de Lisboa disponibiliza o espaço físico e a AIMA garante a formação inicial e contínua dos profissionais, bem como os materiais informativos e acesso à base de dados nacional de registo de atendimentos.

“Os problemas de integração dos migrantes dizem respeito a todas as instituições, mas há algumas, como as universidades, que têm responsabilidades acrescidas”, afirma Maria de Lurdes Rodrigues, reitora do Iscte. “O Iscte assume a montagem e o funcionamento deste CLAIM porque considera que não deve limitar-se a garantir boas condições aos seus estudantes estrangeiros e aos colaboradores imigrantes: tem também de assumir um papel ativo em iniciativas que promovam o acolhimento e a integração de todos os migrantes”.

A assinatura do protocolo terá lugar esta sexta-feira, pelas 15h00 no edifício Audax.

