Com sede em Miranda do Douro e criada em 2020, a associação tem como missão promover o investimento e o repovoamento dos territórios de baixa densidade, que abrangem cerca de 80% do território nacional, mas apenas 20% da população. O projeto “Rural Move – Plataforma de Apoio a Novos Rurais” apoia a fixação de pessoas no interior, com especial atenção a jovens, trabalhadores remotos, empreendedores, migrantes e a diáspora, reforçando a coesão territorial e a integração em comunidades locais.

Rui Pedroto, presidente da Comissão Executiva da Fundação Manuel António da Mota, sublinhou que esta 16.ª edição do Prémio, sob o lema “Sempre Solidários”, pretende reconhecer instituições que se destacam na luta contra a pobreza e exclusão social, promoção da coesão territorial, inovação e empreendedorismo social, entre outras áreas.

Além da RURAL MOVE, foram distinguidas outras nove instituições: o segundo lugar foi atribuído à Cáritas da Ilha Terceira e o terceiro lugar ao MADI – Movimento de Apoio ao Diminuído Intelectual de Vila do Conde. Sete organizações receberam menções honrosas, entre elas a ACAPO, Brigada do Mar, CAID, CASA, o Centro Assistencial Cultural e Formativo do Fundão, o Centro Paroquial e Social de Lanheses e a Fundação Rui Osório de Castro.

O Prémio Manuel António da Mota, criado em 2010, distingue anualmente organizações e personalidades que se destacam em áreas como inclusão social, valorização do interior, educação, saúde, emprego, inovação social e sustentabilidade.

