O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) abriu concursos para 75 casas de arrendamento acessível em 12 concelhos do país: Aveiro, Bragança, Cinfães, Coimbra, Entroncamento, Figueira da Foz, Penafiel, Peniche, Porto, Santo Tirso, Vila Nova de Gaia e Vila Real. As habitações, com tipologias entre T1 e T4, estão disponíveis no âmbito do Programa de Apoio ao Arrendamento (PAA).

Podem candidatar-se pessoas singulares ou agregados habitacionais que cumpram os critérios de elegibilidade definidos pelo Programa e pelos avisos dos concursos. As candidaturas devem ser submetidas até 5 de setembro de 2025 através da plataforma ihruarrenda.portaldahabitacao.pt. É necessário obter previamente o Certificado de Registo de Candidatura, preencher os dados do agregado habitacional e anexar toda a documentação exigida.

Os sorteios das candidaturas admitidas decorrerão nos dias 16 e 17 de setembro, em ato público transmitido online no canal de YouTube do IHRU.

Mais informações, incluindo perguntas frequentes e imagens das habitações, estão disponíveis nos links do IHRU. Contudo, em nota enviada às redações o organismo deixa a nota que "para concorrer, é necessário obter previamente o Certificado de Registo de Candidatura na plataforma do PAA, preenchendo as informações relativas ao agregado habitacional e anexando toda a documentação exigida, conforme indicado nos avisos. "