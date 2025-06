Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Os Estados Unidos, país-membro permanente deste Conselho, [...] recorreram mais uma vez à força ilegal, lançaram uma guerra contra o meu país, com pretextos absurdos e inventados: impedir que o Irão adquira armas nucleares", afirmou Amir Saeid Iravani durante a reunião de emergência desse órgão das Nações Unidas solicitada pela República Islâmica após os bombardeamentos americanos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu também este domingo que "uma mudança de regime" no Irão é possível apesar de vários funcionários do seu governo terem insistido que os ataques americanos contra instalações nucleares iranianas não tinham esse objetivo.

"Não é politicamente correto usar o termo 'mudança de regime', mas sim, o atual regime iraniano não pode fazer com que o Irão volte a ser grande. Por que não haveria uma mudança de regime? MIGA!!! [sigla para Make Iran Great Again]", publicou Trump na sua plataforma Truth Social, a brincar com o famoso acrónimo MAGA, como é conhecido o movimento ultraconservador americano "Make America Great Again" ("Tornar os Estados Unidos Grandes Outra Vez").