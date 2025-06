Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O encontro, programado para às 15h locais em Nova Iorque (20h em Lisboa), será o terceiro do Conselho desde o início da guerra entre Irão e Israel, em 13 de junho.

No mesmo dia em que, segundo o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, os bombardeamentos dos Estados Unidos contra as instalações nucleares do Irão tornaram o mundo "mais seguro".

"Acredito que o mundo hoje está "mais seguro e estável do que há 24 horas", declarou Rubio ao canal Fox News, acrescentando que o Irão se expõe a represálias se mantiver o seu programa nuclear "secreto".

Rubio acusou o Irão de realizar "negociações falsas" antes dos ataques com o objetivo de "jogar" com o presidente americano, Donald Trump.

Também ainda este domingo o presidente francês, Emmanuel Macron, conversou com o homólogo iraniano, Massoud Pezeshkian, a quem pediu "moderação" e o regresso "à via diplomática", afirmou na rede social X.

Os Estados Unidos bombardearam três importantes instalações nucleares iranianas na madrugada de domingo, participando da ofensiva lançada por Israel em 13 de junho.

Horas depois, o Irão disparou 40 mísseis contra Israel e acusou Washington de "destruir" as hipóteses de uma solução diplomática para seu programa nuclear.

"O diálogo, um compromisso claro do Irão de renunciar às armas nucleares, ou colocar em risco toda a região. Só existe um caminho que leva à paz e à segurança para todos", disse Macron.

O presidente francês também conversou este domingo com os chefes de Estado da Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes Unidos e Catar.

E convocou um conselho nacional de defesa e segurança para este domingo, às 19h30 (18h30 em Lisboa).

*Com AFP