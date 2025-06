Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O estreito de Ormuz, localizado entre o Golfo Pérsico e o Mar de Omã, é responsável por cerca de 20% do tráfego mundial de petróleo e gás. Tem, por isso, uma importância geoestratégica fulcral no comércio internacional e qualquer ameaça ao seu funcionamento pode provocar disrupções globais nos mercados energéticos.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Este domingo, após os ataques americanos a três instalações nucleares do Irão, está a ser noticiado por vários meis de comunicação internacionais, como é o caso agência Reuters, Bloomberg, Wall Street Journal e revista Newsweek, que o Parlamento iraniano terá aprovado euma proposta não vinculativa para encerrar o estreito. Uma decisão que, a confirmar-se, tem impacto não apenas real, mas político e diplomático, sendo que o Irão não tem autoridade legal ou soberania total sobre o estreito: parte das suas águas pertence ao Irão, mas a outra pertence ao sultanato de Omã, por onde o tráfego marítimo se tem intensificado nos últimos dias.

Como poderia o Irão tentar fechar o estreito?

Ainda assim, o Irão dispõe de formas indiretas de afetar a navegação:

Ameaça ou uso de força militar contra navios, mesmo sem uma declaração oficial de bloqueio — algo que, segundo a Bloomberg, seria a única forma de o fazer.

Interceção de navios e captura de tripulações, ou mesmo ataques diretos, como tem acontecido no mar Vermelho com ações dos rebeldes Houthis, apoiados por Teerão, contra embarcações comerciais.

Colocação de minas submarinas, facilitada pelo facto de o estreito não ser muito profundo.

Segundo a Reuters, a televisão estatal iraniana Press TV noticiou que o encerramento do estreito requer a aprovação do Conselho Supremo de Segurança Nacional, um órgão liderado por um nomeado do Líder Supremo, Ayatollah Ali Khamenei.

O bloqueio do fornecimento de petróleo do Golfo poderia fazer disparar os preços globais do petróleo e com isso impactar a economia mundial. Isto além de uma eventual escalada militar, sabendo-se que os Estados Unidos têm um esquadra da Marinha estacionada no Golfo e encarregue de manter a via aberta.

Uma jogada de alto risco para Teerão

O encerramento do estreito de Ormuz, a acontecer, teria impacto global e seria quase inevitável a escalada da reação militar dos Estados Unidos ou de Israel.

A decisão unilateral do Irão afetaria também os interesses da China, o maior comprador de petróleo iraniano, o que, no atual cenário, não é uma movimentação que seja favorável a Teerão.

O Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, numa entrevista à Fox News Sunday, alertou no domingo o Irão contra qualquer retaliação pelos ataques dos EUA, afirmando que tal ação seria “o pior erro que alguma vez cometeram”.