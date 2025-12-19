Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O equipamento, denominado Sea Spyder Deep Water, foi adquirido à empresa Subsea Technology & Rentals (STR). Os testes de aceitação decorreram nos dias 17 e 18 de dezembro, a bordo do Navio de Investigação Mário Ruivo, e contaram com a participação de técnicos e investigadores do IPMA, da empresa Vórtice – Equipamentos Científicos, Lda., e da própria STR.

Desenvolvido para o estudo de ambientes marinhos profundos, o sistema permite captar vídeo e imagens de alta resolução em tempo real do fundo do mar. Integra ainda um guincho elétrico STR SeaTow 6000, equipado com um tambor com capacidade para 6.000 metros de cabo, bem como um cabo coaxial de reboque com 5.000 metros, adequado a operações em grandes profundidades.

Segundo comunicado do IPMA, este equipamento é essencial para a identificação e monitorização de habitats de águas profundas e dos Ecossistemas Marinhos Vulneráveis (VME), contribuindo para a caracterização dos diferentes tipos de habitats ao longo da costa portuguesa. O sistema será também utilizado nas áreas abrangidas pelo regulamento europeu que visa proteger estes ecossistemas sensíveis e orientar práticas de pesca sustentável em águas profundas, garantindo que a atividade piscatória não provoca impactos ambientais significativos.

O Sea Spyder Deep Water terá ainda um papel relevante na elaboração dos planos de gestão e monitorização das Áreas Marinhas Protegidas Oceânicas, fundamentais para que Portugal cumpra a meta internacional 30x30, que prevê a proteção de pelo menos 30% das áreas terrestres e marinhas do planeta até 2030. Este objetivo está alinhado com a implementação da Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas (RNAMP).

Com esta aquisição, Portugal reforça a sua capacidade científica e operacional na observação e monitorização do oceano, contribuindo para um melhor conhecimento da biodiversidade marinha, para a definição de políticas de gestão baseadas em evidência científica, para a sustentabilidade das pescas e para o cumprimento das obrigações legais e internacionais em matéria ambiental.

