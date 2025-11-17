Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Numa madrugada de junho de 2024, ao largo da costa da Baixa Califórnia, no México, a rotina a bordo do navio de investigação Pacific Storm foi subitamente interrompida. Enquanto terminavam o café e se preparavam para mais um dia de buscas, os cientistas ouviram o aviso vindo da ponte: “Baleias! Bombordo!”, conta o The Guardian.

A partir desse momento, iniciou-se uma das mais improváveis descobertas recentes no estudo dos cetáceos — a observação, pela primeira vez na natureza, de baleias-bicudas-de-ginkgo.

Durante horas, dois exemplares juvenis surgiam e desapareciam, sempre fugidios, até que o investigador Robert Pitman, hoje reformado da Universidade Estatal do Oregon, conseguiu disparar uma pequena seta a partir de uma balestra modificada. O impacto retirou um fragmento de pele do tamanho de uma borracha de lápis — o suficiente para, mais tarde, confirmar aquilo que a equipa suspeitava: estavam perante uma espécie nunca antes vista viva.

Elizabeth Henderson, investigadora do Centro Naval de Guerra da Informação dos EUA e autora principal do estudo entretanto publicado na Marine Mammal Science, recorda a emoção coletiva. “Tínhamos trabalhado tanto para isto. Toda a gente no barco comemorou porque finalmente o conseguíramos.”

De recordar que existem 24 espécies conhecidas de baleias-bicudas, mas muitas delas são praticamente um mistério. São os mamíferos que mergulham a maiores profundidades, passam quase toda a vida longe da superfície e revelam-se extremamente tímidos perante embarcações. Na maioria dos casos, as espécies foram descritas apenas a partir de animais mortos que deram à costa; a última nova espécie foi identificada em 2021.

O avistamento no México surpreendeu os cientistas: registos anteriores de encalhes desta espécie tinham ocorrido no Japão, do outro lado do Pacífico.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.