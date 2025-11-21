Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado enviado às redações, a DGS revelou que a taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório, tendo a proporção de óbitos por estas doenças atingido, em 2023, o valor mais baixo das últimas três décadas.

Assim, taxa de mortalidade teve uma "redução acentuada entre 2017 e 2023", o que claro levou a uma "diminuição dos internamentos por doenças do aparelho circulatório". A DGS também revela que houve uma "redução substancial nos internamentos por insuficiência cardíaca".

Também neste período, a DGS revela "uma melhoria consistente da letalidade intra-hospitalar no enfarte agudo do miocárdio e no acidente vascular cerebral isquémico, associada a um notório aumento do acesso a terapêuticas avançadas de reperfusão".

