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As redes sociais Instagram, Whatsapp e Facebook, do grupo Meta, registam na noite desta terça-feira instabilidade em vários países do mundo, incluindo Portugal.

Segundo o site Downdetector, os relatos começaram por volta das 22h13 de Portugal continental. As falhas concentram-se sobretudo em Lisboa, Coimbra, Porto e Évora.

A Meta ainda não se pronunciou até ao momento.

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