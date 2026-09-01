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Segundo a ABC News, o artista de "Hello" decidiu dar entrada no hospital depois do concerto, realizado no sábado. A notícia surge depois de relatos de que Richie terá demonstrado dificuldades no final da atuação, chegando a interpretar a sua última canção, "All Night Long", sentado.

A hospitalização acontece mais de dois meses depois de o cantor, de 77 anos, ter sentido tonturas em palco durante a noite de estreia da sua digressão com os Earth, Wind & Fire, no estado do Minnesota, a 24 de junho.

Na altura, vários vídeos partilhados online mostraram Richie a atuar sentado durante o espetáculo. Posteriormente, o cantor adiou dois concertos, um em Columbus, no Ohio, e outro em Chicago, depois de ter sido aconselhado pelos médicos a descansar e a recuperar totalmente.

Richie regressou aos palcos a 30 de junho, para uma atuação com os Earth, Wind & Fire em Pittsburgh.

A 4 de julho, o cantor publicou uma mensagem no Instagram na qual agradeceu aos seguidores pelas mensagens de preocupação e pelo apoio recebido. Richie afirmou então que estava bem e mostrou-se agradecido pelo carinho dos fãs.

Além das datas da digressão que foram reagendadas, Lionel Richie deverá voltar a atuar no Wynn, em Las Vegas, nos meses de outubro e novembro, com os espetáculos "King of Hearts".

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