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O decreto, assinado pelo ministro dos Transportes e Mobilidade Sustentável, Óscar Puente, autoriza a utilização de 16 mil metros quadrados de área pública portuária, na zona do molhe de Poniente, para a instalação temporária de tendas.

A decisão foi tomada depois de, na sexta-feira, o conselho de administração da Autoridade Portuária de Ceuta ter votado contra a instalação das estruturas, na sequência de um pedido da Secretaria de Estado das Migrações.

O pedido previa a criação temporária dos meios necessários para o exercício das funções atribuídas à Direção-Geral de Apoio Humanitário e Sistema de Acolhimento e Proteção Internacional. A Autoridade Portuária considerou, contudo, que a instalação seria "incompatível com a exploração normal do porto" e remeteu o processo para os Portos do Estado.

Num relatório posteriormente emitido, esta entidade considerou que a ocupação temporária poderia "incrementar certos riscos associados à proteção de infraestruturas críticas e instalações sensíveis e à operação portuária".

Após analisar o relatório e a restante documentação, o Ministério dos Transportes decidiu dar resposta favorável ao pedido da Secretaria de Estado das Migrações.

Segundo o decreto, a ocupação da área portuária será feita através da instalação provisória de tendas e outros espaços. O local deverá incluir uma zona de descanso, enfermaria e farmácia, áreas de apoio e intervenção social, instalações sanitárias e escritórios para os trabalhadores que irão prestar serviço no local.

Está também prevista uma estrutura destinada ao pessoal de segurança.

A decisão do Governo espanhol surge num contexto de forte contestação local. Na quinta-feira, centenas de residentes de Ceuta voltaram às ruas para protestar contra os centros de detenção para migrantes que estão a ser preparados pelo executivo espanhol como passo preliminar para a sua expulsão.

Os moradores contestam, em particular, a localização do novo centro de acolhimento de migrantes, prevista junto a dois núcleos residenciais.

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