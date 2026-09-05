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De acordo com o Expresso, apesar de garantir um médico de família a todos os portugueses e melhorar os tempos de espera ter sido uma das principais promessas do Governo de Luís Montenegro na área da Saúde, os indicadores previstos para os próximos dois anos apontam para dificuldades no cumprimento desses objetivos.

Segundo os dados publicados pelo Ministério das Finanças e pelo gabinete da ministra da Saúde, a taxa de utentes com médico de família deverá manter-se nos 85,37%, praticamente o mesmo valor registado desde 2024. Também a evolução dos tempos de espera deverá ser limitada.

Em 2026, a proporção de consultas médicas por iniciativa dos utentes marcadas em menos de 15 dias úteis é de 89,15%. Para 2028, a previsão é de 90,32%, valor que corresponde à mesma percentagem registada dois anos antes.

Nos pedidos de lista de espera para consulta dentro dos Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG), a evolução prevista é igualmente reduzida: de 40,24% em 2026 para 40,41% em 2028, ainda abaixo dos 45,4% registados em 2024.

O Governo tinha apresentado a criação de centros de saúde privados como uma das soluções para responder ao elevado número de portugueses sem médico de família. O primeiro-ministro tinha prometido 20 Unidades de Saúde Familiar (USF) Modelo C em 2024, mas, dois anos depois, apenas uma foi inaugurada, em Torres Vedras.

Na área das cirurgias, o QGR prevê que 71,5% dos utentes inscritos em lista de espera estejam dentro do tempo recomendado em 2028. O valor representa uma subida face aos 68% previstos para 2026, mas é exatamente igual ao registado em 2024.

Ainda assim, há indicadores com uma evolução positiva. A percentagem de cirurgias em ambulatório para procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis deverá passar de 32,32% para 40,26% em 2028, depois de ter sido de 27,80% em 2024.

Também os rastreios oncológicos apresentam uma subida expressiva. A taxa de cobertura dos rastreios do cancro colorrectal, do colo do útero e da mama era de 16,77% em 2025, quando o indicador começou a ser medido, e deverá aproximar-se dos 60% em 2028. O número de episódios urgentes deverá igualmente diminuir mais de 3,5% nos próximos dois anos.

Apesar de o SNS continuar a aumentar a despesa com recursos humanos, o crescimento do número de profissionais deverá ser limitado. Entre 2024 e 2026, o Governo reforçou o SNS com mais seis mil profissionais. Para os dois anos seguintes, está previsto o acréscimo de 3162 profissionais, num reforço de cerca de 1% por ano.

O QGR prevê uma despesa de 7,6 mil milhões de euros com recursos humanos, valor que deverá aproximar-se dos 8,4 mil milhões em 2028. O aumento reflete tanto o crescimento do número de trabalhadores como a subida da despesa associada às melhorias nas carreiras de médicos, enfermeiros e outros profissionais.

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