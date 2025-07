Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Forward College, fundado em 2021 por altos funcionários franceses, mantém o espírito internacional que caracteriza o percurso académico da Infanta. Nos últimos dois anos, estudou no Atlantic College, no País de Gales, onde se formou a 24 de maio.

A Infanta sentiu-se "atraída" pelo espírito de explorar coisas novas, avança a família real espanhola, citada pelo El País.

Assim, Sofia passará um total de cinco anos fora do país. Uma vez que é a segunda na linha de sucessão ao trono, a Infanta não está tão limitada a estudar em Espanha como a sua irmã, Leonor, a princesa herdeira.

Com uma taxa de matrícula de, pelo menos, 18500 euros, a Infanta inicia o curso já em setembro. As aulas serão lecionadas em inglês, com disciplinas opcionais em português, francês e alemão.

A Infanta vai dividir o campus com jovens de até 40 nacionalidades, mas as turmas são pequenas - apenas uma em cada 11 inscrições foi aceite em 2021.

A família real ainda está a debater sobre a acomodação de Sofia, uma vez que pretendem encontrar um "equilíbrio" entre a segurança e a integração da Infanta na vida universitária.