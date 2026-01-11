Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Foi declarado estado de emergência em Victoria, onde milhares de bombeiros e mais de 70 meios aéreos combatem as chamas. As autoridades aconselharam os residentes de mais de uma dezena de comunidades a abandonarem as suas casas, temendo que os incêndios, alimentados por calor extremo, vento forte e condições muito secas, possam durar várias semanas.

Segundo a primeira-ministra de Victoria, Jacinta Allan, estavam activos 30 incêndios, dez dos quais considerados particularmente perigosos. Até domingo de manhã, tinham ardido 350 mil hectares no estado. Restos humanos foram encontrados na localidade de Gobur, perto de Longwood, embora a vítima ainda não tenha sido identificada.

O fumo dos incêndios está a afectar a qualidade do ar, incluindo em Melbourne. As autoridades referem que se trata dos piores incêndios no sudeste da Austrália desde os fogos de 2019-2020, que causaram 33 mortos.

Entre as zonas mais afectadas está a localidade de Harcourt, onde até bombeiros perderam as suas próprias casas. A destruição foi descrita como devastadora, com bairros inteiros reduzidos praticamente a escombros.

