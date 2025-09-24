Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O incêndio que começou domingo na Bordeira, concelho de Aljezur, e que se estendeu a Lagos permanece ativo, mas não coloca habitações em risco nem provocou vítimas, informou a Proteção Civil à Lusa, na CNN.

Durante a madrugada, houve algumas reativações na zona da Feiteira, controladas pelos bombeiros no terreno, explicou fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve. Às 07:00 desta quarta-feira, 666 operacionais combatiam as chamas com o auxílio de 223 meios terrestres.

O incêndio destruiu uma casa de segunda habitação desocupada em Aljezur, mas até ao momento não se registam outras habitações afetadas. Desde domingo, três pessoas necessitaram de assistência hospitalar, enquanto nove foram atendidas no local sem necessidade de transporte.

O segundo-comandante do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, Abel Gomes, explicou que o fogo intensificou-se na tarde de terça-feira devido a projeções fora do perímetro já controlado, alimentadas pelo vento, que aumentaram a área das chamas de 30% para 40%.

Abel Gomes adiantou que o perímetro do incêndio se dirigia para o leste da região, mas que as equipas permanecem mobilizadas para consolidar e extinguir as chamas.

