Um incêndio numa discoteca em Arpora, Goa, na Índia, provocou pelo menos 23 mortos, este sábado. O governador do estado, Pramod Sawant, confirmou o número de vítimas e anunciou a abertura de uma investigação para apurar a causa do incidente, sublinhando que eventuais responsáveis enfrentarão “as punições mais severas” previstas na lei.

Sawant classificou o dia como “muito doloroso” para Goa e garantiu que a investigação verificará também o cumprimento das normas de segurança contra incêndios e dos regulamentos de construção. O governante expressou ainda “profunda consternação”, apresentando condolências às famílias.

Entre as vítimas encontram-se 20 homens e três mulheres. No local, Pramod Sawant afirmou que morreram "três ou quatro turistas", avança a Agência Presse. Três pessoas morreram devido a queimaduras e as restantes por asfixia.

Michael Lobo, membro da Assembleia Legislativa de Goa, indiciou que a maioria das vítimas trabalhava na cave do estabelecimento e defendeu uma auditoria de segurança a todos os clubes do estado, lamentando que muitas pessoas tenham morrido ao tentar fugir para a zona inferior do edifício.

A discoteca Birch by Romeo Lane, que também funcionava como restaurante, ficou totalmente destruída pelas chamas.

