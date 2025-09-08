Segundo o comandante sub-regional do Alto Tâmega e Barroso, Artur Mota, o vento forte que se faz sentir no local é uma das principais dificuldades no combate, tendo provocado várias projeções que colocaram o fogo nas proximidades das aldeias de Vilar de Iseu e Bobadela.

O responsável referiu ainda que, no terreno, há muito combustível disponível, o que facilita a propagação do incêndio que deflagrou às 13.20 horas de hoje.

Fonte da GNR disse que a Estrada Nacional 103 está cortada entre a zona da Bolideira e o cruzamento da Estrada Municipal 503.

Durante a tarde, chegaram a estar mobilizados 14 meios aéreos para este fogo, com o objetivo de tentar conter a propagação numa zona de acessos difíceis, mas o fumo intenso dificultou a sua atuação.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 20 horas estavam mobilizados para esta ocorrência 205 operacionais e 65 viaturas, estando algumas equipas ainda em trânsito para o concelho do norte do distrito de Vila Real.