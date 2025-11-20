Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Direção-Geral da Alimentação e Veterinária determinou que todas as aves de capoeira e aves em cativeiro, incluindo as mantidas em contexto doméstico, permaneçam confinadas aos respetivos alojamentos para evitar contacto com aves selvagens.

Foram ainda estabelecidas uma zona de proteção e uma zona de vigilância, com medidas específicas aplicáveis aos estabelecimentos localizados nestas áreas, publicadas em edital.

Segundo comunicado da Câmara Municipal de Torres Vedras, o risco de transmissão do vírus para os humanos é baixo, embora possa ocorrer em casos de exposição prolongada e contacto direto com aves doentes ou com os seus resíduos. A principal preocupação centra-se na propagação da doença entre as aves e na elevada mortalidade, especialmente entre as aves de capoeira.

As autoridades alertam que, caso sejam detetadas mortes súbitas em aves de criação caseira, os cidadãos devem contactar de imediato o Serviço Municipal de Proteção Civil, através do e-mail prociv@cm-tvedras.pt

ou do telefone 261 320 764, ou a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária.

