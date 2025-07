O Fórum de Organizações Católicas para a Imigração (Forcim) apelou esta segunda-feira ao Presidente da República para que submeta a recente revisão da lei de imigração à fiscalização do Tribunal Constitucional. A preocupação central prende-se com restrições ao acesso à justiça por parte de imigrantes e com as novas regras sobre o reagrupamento familiar.

Manifestação com o objetivo exigir justiça pelo assassinato de um cidadão bangladês, alegadamente vítima de racismo e xenofobia, ocorrido na noite de 13 de junho, no Feijó, em Almada, esta tarde na Praça do Comércio, Lisboa, 24 de junho de 2025. TIAGO PETINGA/LUSA Lusa