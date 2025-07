Este artigo é sobre Faro . Veja mais na secção Local

O Comando Territorial de Faro, através do Destacamento Territorial de Albufeira, no dia 26 de julho, desenvolveu uma operação especial de prevenção criminal, cujo objetivo visou o combate à criminalidade, com especial incidência nos principais locais de diversão noturna, no concelho de Albufeira.

