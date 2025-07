O presidente dos EUA, Donald Trump, falou com o primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet, e com o primeiro-ministro interino da Tailândia, Phumtham Wechayachai, na tentativa de restaurar a paz, avança a CNN nos Estados Unidos. O mais recente desenvolvimento é que os dois acordaram reunir para um possível acordo de cessar-fogo.

De recordar que ontem, o primeiro-ministro interino tailandês alertou para o risco de o conflito em curso na fronteira com o Camboja poder "tornar-se uma guerra".

Apichart Sapprasert, comandante da força de fronteira nas províncias de Chanthaburi e Trat, afirmou, em comunicado, que "a lei marcial está em vigor agora mesmo" em sete distritos em Chanthaburi e um na província de Trat.

O Ministério da Saúde tailandês informou que mais de 138 mil civis foram retirados das regiões fronteiriças afetadas pelos confrontos com o país vizinho, revendo um balanço anterior que apontava para mais de cem mil.

"Há atualmente confrontos em várias zonas fronteiriças. Pede-se às pessoas que evitem as zonas fronteiriças", declarou, às 8h10 (2h10 em Portugal), a Segunda Região do exército tailandês - uma divisão destacada no nordeste do país.