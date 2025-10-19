Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Iara Nascimento, irmã do apresentador Cláudio Ramos, foi localizada este domingo num hospital em Madrid, após ter estado desaparecida durante uma semana, avança o Observador. A mulher de 47 anos tinha saído de casa, em Vila Boim (Elvas), no passado dia 12 de outubro, sem levar o telemóvel, e desde então não havia qualquer sinal do seu paradeiro.

O caso ganhou grande visibilidade quando Cláudio Ramos lançou um apelo nas redes sociais, pedindo ajuda ao público e às autoridades para encontrar a irmã. A GNR de Portalegre foi alertada pela família na sexta-feira, mas as buscas iniciais foram dificultadas porque o telemóvel de Iara estava desligado há vários dias.

As autoridades portuguesas colaboraram com a polícia espanhola através dos Centros de Cooperação Aduaneira, o que permitiu localizar o carro, um Volkswagen Beetle azul escuro, e pouco depois, Iara, que se encontrava internada num hospital da capital espanhola. Até ao momento, não foram divulgados detalhes sobre o seu estado de saúde.