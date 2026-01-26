Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa, intitulada Tax Senior Summit, vai já na sétima edição e decorre a partir das 14h30, na sede da Fundação, contando com a participação de especialistas em fiscalidade da PwC (Consultoria), revela o comunicado enviado às redações.

O IRS será o tema central da sessão, que irá abordar os principais aspetos relacionados com a entrega da declaração, nomeadamente o calendário fiscal, os diferentes tipos de rendimentos, as deduções à coleta, as categorias e taxas aplicáveis, bem como estratégias para maximizar as deduções fiscais.

Durante o encontro, os especialistas vão ainda apresentar um glossário fiscal, com o objetivo de simplificar conceitos e termos técnicos, promovendo uma compreensão mais clara do imposto por parte dos contribuintes.

A sessão insere-se no projeto “Eu e a Minha Reforma”, uma iniciativa de educação financeira da Fundação António Cupertino de Miranda dirigida a adultos em idade ativa e reformados, que visa apoiar os participantes na preparação e gestão da reforma.

“O Tax Senior Summit é um momento-chave da missão da Fundação e uma oportunidade para descomplicar um dos temas que mais dúvidas levanta aos contribuintes: o IRS”, sublinha Maria Amélia Cupertino de Miranda, presidente da Fundação António Cupertino de Miranda.

De acordo com a Fundação, só em 2025 foram organizados 21 Laboratórios de Literacia Financeira e dois eventos dedicados à mesma temática, que envolveram mais de 1100 participantes de todo o país.

A Fundação António Cupertino de Miranda é uma organização privada de utilidade pública, criada em 1964, ao longo de mais de seis décadas, a Fundação tem desenvolvido iniciativas inovadoras, com destaque para os projetos de promoção da literacia financeira dirigidos a diferentes públicos, como “No Poupar Está o Ganho”, criado em 2010 e destinado a alunos do Pré-escolar ao Ensino Secundário, que serviu de base ao Referencial de Educação Financeira do Ministério da Educação e já envolveu mais de 120 mil alunos em mais de 120 municípios, bem como os programas “Eu e a Minha Reforma”, dirigido à população adulta e sénior, “Por Tua Conta”, para o Ensino Profissional, e “Educação Financeira: Uma Necessidade Especial”, destinado a pessoas com défice cognitivo.

