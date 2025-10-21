Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PJ, o suspeito oferecia recompensas materiais e monetárias a quem cometesse atos de extrema gravidade: “um apartamento no centro de Lisboa a quem realizasse um massacre e exterminasse determinados cidadãos estrangeiros e um bónus adicional de 100 mil euros a quem atentasse contra a vida de uma jornalista brasileira”.

As publicações ameaçadoras, proferidas em setembro deste ano, tornaram-se virais e geraram grande repercussão, causando alarme social e afetando gravemente o sentimento de segurança e paz pública.

As ameaças do suspeito visavam especificamente a jornalista brasileira Stefani Costa, que trabalha em Portugal.

O detido, identificado como Bruno Silva, já possuía antecedentes policiais por crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência. Durante a detenção, foram apreendidos diversos elementos que indiciam um radicalismo ideológico acentuado.

Bruno Silva será presente esta quarta-feira às autoridades judiciais competentes para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.