A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve um homem de 24 anos pela prática de um crime de incêndio urbano num Posto de Abastecimento de Combustível (PAC) em Cascais, na madrugada do dia 17 de outubro.

Segundo a PJ, o incêndio foi provocado com recurso a chama direta, colocando em risco a propagação para todo o posto e criando perigo para outros bens patrimoniais de elevado valor. A contabilização dos prejuízos causados pelo fogo encontra-se ainda em fase de estimativa.

O detido, cidadão estrangeiro, será presente no DIAP de Cascais para primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

