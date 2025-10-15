Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR), a detenção decorreu no âmbito de uma investigação relacionada com o tráfico de droga, que levou à realização de duas buscas domiciliárias e uma busca em veículo.

Na operação, a GNR apreendeu 398 doses de liamba, dois pés de canábis, uma balança de precisão, três lâmpadas de aquecimento, uma ventoinha, um telemóvel e diverso material para acondicionamento da droga.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Tondela.

__

