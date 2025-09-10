Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Ansião, deteve ontem, dia 9 de setembro, um homem por incêndio florestal no concelho de Ansião.

A ação surgiu no âmbito de um patrulhamento preventivo na localidade de Pousaflores, quando os militares da Guarda detetaram uma queima de sobrantes que se descontrolou, provocando um incêndio que afetou cerca de 500 m² de mato rasteiro, videiras e oliveiras.

Durante a intervenção, foram realizadas diligências policiais que permitiram identificar e localizar o suspeito, detido de imediato. O homem foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Ansião.

A GNR recorda que as queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal e alerta que a realização destas atividades é proibida quando o risco de incêndio é “muito elevado” ou “máximo”, estando sujeita a autorização ou comunicação prévia em outros períodos. A Guarda apela ainda à observância das regras de segurança, à companhia de outra pessoa e à disponibilidade de telemóvel durante estas práticas.

O Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) reforça a vigilância e o patrulhamento nas áreas florestais, mantendo a proteção de pessoas, bens e património natural como prioridade, e disponibiliza a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) para denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.