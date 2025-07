Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A detenção, levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, contou com a colaboração dos Serviços Prisionais.

O suspeito foi intercetado no concelho de Ponta Delgada no momento em que se preparava para arremessar uma embalagem com estupefacientes para o interior da cadeia.

Segundo a PJ, no interior da embalagem estava haxixe e substâncias sintéticas em quantidades suficientes para preparar cerca de 471 e 448 doses individuais, respetivamente.

Após ser presente a primeiro interrogatório judicial, foram aplicadas ao detido medidas de coação não privativas da liberdade.