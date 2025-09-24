Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia Judiciária revelou esta quarta-feira que deteve um homem, de 67 anos, "suspeito de ter ateado um incêndio em área agroflorestal, no concelho de Murça".

"O incêndio colocou em perigo uma vasta mancha florestal, assim como de diversas habitações, de valor consideravelmente elevado, que apenas não foram consumidos devido à rápida deteção e subsequente intervenção dos Bombeiros de Murça", dizem as autoridades

O detido vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

