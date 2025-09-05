Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Museu do Porto apresenta, em setembro, um programação musical que vai desde a polifonia sacra portuguesa até ao tango argentino contemporâneo. Segundo a nota enviada à imprensa, o público pode atravessar "séculos e estilos" da história através da música.

No dia 5 de setembro, às 18h30, na Casa do Infante, pode assistir-se à obra de Johannes Brahms, Trio em Dó menor Op. 101. Esta peça foi composto durante um verão criativo, à beira do Lago de Thun, em 1886. Onde revisitou a obra de Haydn, compositor do período clássico.

Com interpretação de Manuel de Almeida-Ferrer (violino), Hattie McGregor (violoncelo) e Weng Soon Tee (piano), o concerto é acompanhado pela apresentação de uma fotografia albuminada (tipo de fotografia que utiliza clara de ovo como ligante para fixar os sais de prata ao papel) do Porto datada do mesmo ano, numa evocação visual e sonora da cidade.

"Pontes Ibéricas: O Órgão Ibérico e os Diálogos Europeu", é um ciclo liderado por Pedro Monteiro, num órgão ibérico dos séculos XVI e XVIII, com estreia a 6 de setembro pelas 19h30, no Mosteiro de São Bento da Vitória.

O percurso continua na Igreja de São Lourenço (4 de outubro, 18h30), na Igreja de Santa Clara (31 de outubro, 18h30) e culmina na Sé do Porto, em novembro.

No Museu Romântico, o ciclo “Equinócios e Solstícios: Tardes Musicais do Outono” (13, 20 e 27 de setembro, às 16h) propõe viagens sonoras pelo repertório português, pelo romantismo europeu e pela criação contemporânea, incluindo um recital dedicado a Beethoven.

O ciclo “Porto por Dentro e por Fora” arranca a 14 de setembro (11h30), no Museu Guerra Junqueiro, com o ensemble Art’Ventus Quintet a estrear obras encomendadas a Luís Carvalho e Anne Victorino D’Almeida, seguidas de conversa com os compositores. No mesmo espaço, a 19 de setembro (19h), realiza-se “Transvariações – Tango Argentino: Da Raiz a Piazzolla”, um tributo às várias fases do tango. No dia 20 (18h), João Valente conduz “Entre a Música Escrita e a Música de Boca a Orelha”, explorando os cruzamentos entre tradição oral e escrita.

A Casa do Infante recebe, a 26 de setembro (19h), o concerto “A Era de Ouro da Polifonia Portuguesa”, pelo Ensemble Arte Mínima, que revisita compositores dos séculos XVI e XVII como Vicente Lusitano e Estevão Lopes Morago.

As comemorações prosseguem a 27 de setembro (18h30), no terreiro do Museu Romântico, com a estreia da ópera buffa “O Auto dos Zarolhos”, inspirada em Camões, com música de António Victorino d’Almeida, libreto de Mário João Alves e a participação dos Moços do Coro e da companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora.

Alguns concertos têm entrada livre (limitada à lotação), outros requerem bilhete pago. A programação completa está disponível na página oficial do Museu do Porto e na agenda do Museu e das Bibliotecas do Porto.