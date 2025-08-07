Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Donald Trump e Vladimir Putin deverão reunir-se na próxima semana

O encontro foi proposto pelos EUA e confirmado pelo Kremlin, que já escolheu o local — ainda por anunciar.

A reunião poderá acontecer já na próxima semana e surge no seguimento da visita do enviado especial americano, Steve Witkoff, a Moscovo.

Leia aqui a notícia completa.

Poeira do norte de África afeta qualidade do ar em Portugal

Uma massa de ar com poeiras do Norte de África está a atravessar Portugal Continental esta quinta-feira e vai deteriorar a qualidade do ar em todo o país. A Direção-Geral da Saúde alerta para os riscos, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas.

Leia a notícia completa aqui.

Profissionais de saúde do Algarve em greve

Médicos, enfermeiros e auxiliares denunciam uma degradação constante dos serviços e acusam a ULS Algarve de ignorar a crise.

Os sindicatos alertam para pedidos de exoneração quase diários e turnos em rutura.

Leia a notícia completa aqui.

Quatro distritos em aviso laranja até sábado