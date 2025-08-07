Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o IPMA, o aviso laranja vai permanecer ativo até às 18h00 de sábado nestes quatro distritos do interior Norte e Centro, onde as temperaturas máximas vão variar entre os 34º (graus Celsius) e os 39º.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, foi também estendido até às 18h00 sábado nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja devido às temperaturas máximas.

Coimbra deixou de estar sob aviso amarelo, mas no sábado volta a ser ativado, até às 18h00.

Os restantes distritos do continente não têm avisos.

Recorde-se que Portugal continental está desde domingo e até hoje em situação de alerta, devido ao elevado risco de incêndio.