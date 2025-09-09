ONU condena ataque israelita no Qatar

Guterres afirmou que o Qatar tem desempenhado um papel muito positivo na tentativa de alcançar um cessar-fogo em Gaza e garantir a libertação de todos os reféns detidos pelo Hamas, ao contrário do governo Israelita, acusado novamente de violar a lei internacional pela ONU.

O ataque ocorre no mesmo dia em que uma delegação do Hamas se reunia em Doha para analisar uma proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo em Gaza. De acordo com a correspondente da Al Jazeera Arabic, Suhaib Al-Assa, o local atingido “ficava muito próximo de edifícios residenciais e das casas das pessoas, não numa área isolada”. O jornalista acrescentou que as autoridades locais estão a dar prioridade à segurança da zona e à procura de vítimas e danos.

Leia a notícia aqui.

Montenegro em visita à China

Luís Montenegro, Primeiro-Ministro de Portugal, inicia esta terça-feira uma visita oficial à China. Com base no programa oficial, o líder do governo português vai reunir-se com Xi Jinping e ainda promover os produtos nacionais. Especialista diz ao 24notícias algumas das áreas onde os portugueses poderiam entrar neste mercado asiático.

Leia a notícia aqui.

O governo francês voltou a cair

O primeiro-ministro francês, François Bayrou, apresentou esta terça-feira a sua demissão ao presidente Emmanuel Macron, um dia depois de o Governo ter caído na Assembleia Nacional.

Leia a notícia aqui.

Reabriu a passagem pedonal na Calçada da Glória

Depois acidente do Elevador da Glória ocorrido na passada quarta-feira, que provocou 16 mortos e mais de 21 feridos, voltou-se a poder circular na calçada.

O primeiro relatório sobre o acidente confirmou que o cabo que unia as cabinas cedeu e que o guarda-freios acionou os travões de imediato, sem sucesso em reduzir a velocidade do veículo, que terá atingido cerca de 60 km/h.

Leia a notícia aqui.

Medina acusa Moedas de mentir sobre Russiagate e tragédia de Entre-os-Rios

O dia de hoje ficou ainda marcado pela polémica do executivo da capital.O antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, lançou duras críticas ao atual autarca, Carlos Moedas, acusando-o de mentir em várias ocasiões e de não ter “idoneidade” para ocupar o cargo.

Leia a notícia aqui.