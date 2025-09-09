Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na segunda-feira, os deputados aprovaram uma moção de censura com 364 votos favoráveis, forçando a saída do executivo minoritário liderado por Bayrou.

Em reação, o presidente Emmanuel Macron afastou a hipótese de dissolver o parlamento e convocar eleições antecipadas, assegurando que irá indicar um novo chefe de Governo “nos próximos dias”.

A queda de Bayrou aprofunda a instabilidade política em França, onde o Governo vinha a enfrentar dificuldades para aprovar medidas no parlamento.