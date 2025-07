Em Portugal, há cada vez mais incêndios difíceis de controlar. O momento volta a lembrar as principais precauções a ter quando expostos a grande quantidades de fumo. Já no outro lado do mundo, a Tailândia volta a acusar o Cambodja de violar o cessar-fogo, e a tensão cresce. Esta terça-feira começou também com a notícia de que Gaza vai receber mais ajuda humanitária via terrestre.

Um bombeiro combate um incêndio na localidade de Mouriscas em Abrantes, 17 de agosto 2017. PAULO CUNHA/LUSA 24