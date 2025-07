Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nome do novo governador do Banco de Portugal é conhecido hoje

O Governo deverá anunciar, esta quinta-feira, o nome do próximo governador do Banco de Portugal, após a reunião do Conselho de Ministros.

Mário Centeno, cujo mandato terminou no domingo, continua em funções até à nomeação de um sucessor.

O Executivo pediu uma auditoria à construção do novo edifício do banco, após notícias que apontam para custos superiores a 235 milhões de euros.

BCE deve interromper hoje série de cortes e manter taxas de juro

O Banco Central Europeu reúne-se esta quinta-feira e deverá manter as taxas de juro nos 2%, interrompendo sete cortes consecutivos.

Analistas dizem que esta pausa reflete a nova estratégia do BCE, que quer atuar com mais flexibilidade num contexto económico incerto.

Tailândia lança ataques aéreos contra alvos militares no Camboja

A Tailândia lançou ataques aéreos contra posições militares no Camboja após confrontos fronteiriços.

Um civil tailandês morreu e há vários feridos.

Phnom Penh condena a “agressão militar brutal” e promete responder. A embaixada tailandesa pediu aos seus cidadãos que abandonem o Camboja.

Avião com quase 50 passageiros cai na Rússia

Foram encontrados os destroços do avião Antonov An-24 que desapareceu esta manhã no extremo leste da Rússia.

Não há sobreviventes entre os 49 ocupantes a bordo.

O acidente poderá ter resultado de erro da tripulação ou falha técnica durante uma segunda tentativa de aterragem, feita em condições meteorológicas adversas.