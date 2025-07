Através da Unidade Regional do Sul – Unidade Operacional de Lisboa Oeste, esta operação de fiscalização teve como objetivo a verificação "do cumprimento dos requisitos legais de licenciamento, de higiene e de segurança alimentar aplicáveis nos estabelecimentos de restauração e bebidas, com o objetivo de garantir a segurança alimentar, saúde pública e a proteção dos consumidores".

Como resultado da ação foram fiscalizados sete operadores económicos, "tendo sido instaurados cinco processos de contraordenação, destacando-se como principais infrações, a violação dos deveres da entidade exploradora e o incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene", explica o comunicado.

Face ao incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene detetados nos estabelecimentos, foi decretada "a suspensão imediata de atividade de quatro operadores económicos, e atendendo à falta de rastreabilidade, apreendidos cerca de oito quilos de carne já confecionada e 22 litros de molhos", acrescentou a ASAE.

A operação teve a colaboração da Polícia Municipal de Cascais e do Gabinete de Saúde Pública da Câmara Municipal de Cascais.