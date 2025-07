Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os incêndios que deflagraram em Arouca, Ponte da Barca, Penamacor e Mangualde mobilizavam, pelas 07h30 desta terça-feira, mais de 1500 operacionais, segundo dados da Proteção Civil.

O fogo em Arouca, no distrito de Aveiro, era o que envolvia mais meios, com 567 operacionais no terreno e 178 viaturas de apoio, de acordo com a Agência Lusa na TSF.

Em Penamacor, no distrito de Castelo Branco, a situação evoluía de forma positiva. Segundo o Comando Sub-regional da Beira Baixa, 394 operacionais e 139 veículos combatiam as chamas, que mantinham duas frentes ativas, uma delas já dominada em cerca de 70%.

Já em Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, o combate contava com 377 operacionais e 126 viaturas. De acordo com o comandante sub-regional do Vale do Ave, Rui Costa, dois dos três setores do incêndio estavam em fase de consolidação e as populações permaneciam em segurança.

Em Mangualde, por volta da mesma hora, 169 operacionais combatiam um incêndio, conforme os dados disponíveis no portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.