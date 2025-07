Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Comando Territorial de Aveiro da GNR, através do Posto Territorial de Ílhavo, deteve hoje uma jovem de 16 anos por incêndio florestal, após ter sido surpreendida a atear fogo a peças de vestuário numa área de mato no concelho de Ílhavo.

A detenção ocorreu no seguimento de um alerta para um foco de incêndio. Os militares deslocaram-se de imediato ao local, onde identificaram a jovem em flagrante, ainda no ato de queimar os objetos. A suspeita foi detida no momento e, posteriormente, constituída arguida, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Ílhavo.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) reforça em comunicado, que as queimas e queimadas continuam a ser uma das principais causas de incêndios rurais em Portugal. Em períodos de perigo de incêndio "muito elevado" ou "máximo", como o que atualmente se vive em várias regiões do país, a sua realização é estritamente proibida.

A GNR recorda que todas as ações de queima estão sujeitas a autorização ou comunicação prévia, dependendo das condições meteorológicas e do nível de risco, e recomenda: